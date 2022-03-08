Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Kanun teklifi, konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.

Düzenlemeye göre ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

Teklife göre ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak.

Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak. Ön ödemeli devre tatil satışları da yasaklanacak.

Ayrıca tüketici hakem heyetleri daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.