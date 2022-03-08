İlber Ortaylı'dan kadınlara 'hakkınızı arayın' tavsiyesi

Selçuklu Belediyesince Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen, moderatörlüğünü sunucu Pelin Çift'in yaptığı "Dünya Tarihinde Türk Kadını" söyleşisinde konuşan Ortaylı, kadınların tüm dünyada geçmişten bugüne birçok haksızlığa maruz kaldığını söyledi.

Kadınların yerini güçlendirme uğraşlarına rağmen dünyada kadının yerinin çok iyi olduğundan bahsedilemeyeceğini belirten Ortaylı, "Kadınlara verilen maaşlar düşük. Özellikle batı ülkelerinde kadın aynı işi yapıyor ama maaşlar düşük, terfi edemiyor, kontenjanlar sınırlı. Türkiye'de bazı üniversitelerimizde kadın akademisyen sayısı daha kalabalık. Batıda böyle olmaz. Birtakım batı ülkelerinde karı-koca aynı kürsüde olamazlar. Böyle bir durum olduğu zaman da kadın çekiliyor adam değil." ifadelerini kullandı.

Ortaylı, bu alışılagelmiş yapılanmayı enteresan bulduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Dayak var, istismar var. Ara sıra gazetelere düşüyor. Çok korkunç şeyler var. Bunların hepsinin önünü dünyalılar olarak almak zorundayız. Türk kadınını burada ayırıcı, müstesna bir konumu var. O da nedir? Bu muharip millet, her asırda çok muharip bir millet. Yani eski çağlarda da kavgacıydık, savaşıyorduk, Orta Çağ'da da kavgacıydık, savaşıyorduk. Kuzeydeki Kıpçaklar da kavga ediyordu, Oğuzlar da kavga ediyordu. Böyle kavga eden bir milletin kadını da kavgaya karışıyor, karışmasa bile şehit anası oluyor, şehit dulu oluyor."

Kadınların geçmişte cephede, bugün aile ve iş hayatında bazı mücadeleler verdiğini dile getiren Ortaylı, şunları kaydetti:

"Bugünlerde kadınların durumu zor Türkiye'de. Çok suni bölünmeler var. Bu siyasete de yansıyor. Çok garip, kontrolsüz bir çalışma düzeni var. Siz şimdi kalkınan Türkiye'nin, çocuklarınızı daha iyi okutmak sorumluluğunda olduğunuz bir Türkiye'nin yükünü çekiyorsunuz. Bu çok ağır ama çok da açık. Bunun içinden sıyrılmak da mühim. Bütün mesele şudur, kanunlar vardır, hakkınız vardır. Bir şey olduğu zaman teslim olmayacaksınız. Kanun ve mahkemeden çekinmeyeceksiniz. En önemlisi de kadın hukukçuların bu işleri takip etmesi."

Kendisini dinleyenlerin aralarında hukuk öğrencilerinin de olduğuna dikkati çekerek hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Hukuk mesleği kız çocukları için önemli bir şey. Hukuk fakültesi, Darülfünun Hukuk Mektebi'nden sonra İmparatorluk'ta 3 yerde daha açıldı. Birincisi Selanik, ikincisi Beyrut, üçüncüsü de Konya'daki hukuk mektebi. Bunu bilmeniz lazım. Hukukçuluk yaptığınız zaman hukukçu olacaksınız. Öyle 'Ben şuraya buraya gireyim, mahkeme azası olayım, oradan para kazanıp ev alayım, pahalı giyineyim'; bunlar insani özlemlerdir, ayıplamıyorum ama maalesef bu değil hukukçuluk. Bir kere dosyaları iyi okuyacaksınız. Üşenmeden, samimiyetle takip edeceksiniz. Haksızlık gördüğünüz vakit üzerine bazı halde mağdurdan daha fazla düşecekseniz. Türkiye'deki erkek hukukçunun da kadın hukukçunun da fonksiyonu bu. Bunun için icabında para kazanmak bir yana cebinizden harcadığınız da olacak. Boşanma davası aldığınız zaman meseleyi iyi tetkik edeceksiniz. Ön planda çocukların hukukunu koruyacaksınız. Çünkü arada onlar kalırlar. Sonra da kadının hukukunu koruyacaksınız. Siz, hem hakkın, hukukun hem de ahlakın ve insanlığın koruyucususunuz. Bunun için de çalışacaksınız, fedakar olacaksınız."

Söyleşinin ardından, temsili Nene Hatun'un, Türk kadınının, ülkenin milli mücadelesine ve birlik beraberliğine katkısını anlattığı bir gösteri yapıldı.

Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Pelin Çift ile Ortaylı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.