EÜAŞ, belirli şirketlerden elektrik satın alacak

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu alımın 1 Nisan 2022 ile 31 Aralık 2025 döneminde yapılacağı bildirildi.

Söz konusu alımlar, yıl boyu baz yük dağılımıyla yerli kömür yakıtlı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketlerden 150 milyar kilovatsaate kadar, ithal kömür yakıtlı santrallerden ve doğal gaz yakıtlı santrallerden 44 milyar kilovatsaate kadar gerçekleşecek.

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ve tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden 17,5 milyar kilovatsaate kadar alım yapılacak.

Çeyrek dönem baz yük dağılımıyla da yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ve tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden 26 milyar kilovatsaate kadar elektrik enerjisi satın alınacak.