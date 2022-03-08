TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mamak'ta makam aracını durduran bir kadınla sohbet ettiği anlara ilişkin video paylaştı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Mart 2022 22:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gittiğimiz Mamak'ta, aracımızı durdurarak güler yüzü ve tatlı sohbetiyle günümüzü daha da anlamlı kılan Kezban Teyzemizle keyifli bir sohbet gerçekleştirip duasını aldık. Teyzemiz bizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamını emanet etti" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız