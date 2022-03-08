Putin'den ambargo kararına misilleme!
Ukrayna'ya girmesinin ardından arka arkaya yaptırımlarla karşılaşan Rusya, son olarak ABD'nin enerji, petrol ve gaz ithalatını yasaklamasıyla karşı karşıya kaldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise bu ambargoya misilleme olarak ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanmasını içeren kararnameyi imzaladı. Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 23:12
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.
Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.
Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız