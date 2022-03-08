Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

'Gidiyorlarsa gitsinler, üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızla yola devam ederiz'

Ayçiçek yağında stok polemiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de seslendiği kadın muhtarlara bir talimat verdi: Bunların depolarını dahi takip edip bize ihbar edeceksiniz. Biz gereğini yapacağız. Erdoğan, kamuda görevli doktorların iş bıraktığı iddiaları için ise "Gidiyorlarsa gitsinler, üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızla yola devam ederiz" dedi.