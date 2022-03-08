Vali Aydoğdu: Bugün bu yağlar bitmezse bedeli ağır olur

Vali Aydoğdu daha sonra marketlerin Organize Sanayi Bölgesindeki depolarında incelemelerde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda Aksaray'a yetecek kadar yağın olduğu tespit edilirken stokçuluk yapan marketler hakkında idari işlemler başlatan Vali Hamza Aydoğdu market sahiplerine ve depo sahiplerine "Bugün bu yağlar Aksaray'a mesai bitimine kadar intikal etmezse bedeli ağır olur" diyerek uyarılarda bulundu. Aydoğdu'nun depo denetimi sırasındaki görüntüleri ise sosyal medyadan büyük destek gördü.

Burada yaptığı açıklamada Vali Aydoğdu; Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı bilgilerinin gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar" olduğunu söyledi.

"BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDER"

Aydoğdu "Biz de bugün ilimizde bulunan market ve market zincirlerinin şubelerini gezerek inceleme ve denetimlerde bulunduk. Tüm market sahiplerini ve müdürlerini Valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bilindiği üzer bir Pandemi süreci geçirdik şu anda da Rusya Ukrayna savaşından dolayı bazı kendini bilmez menfaatçi guruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta hiç kimse merak etmesin Türkiye'nin tüm vatandaşlara yetecek Ayçiçek yağıda var. Malzemesi de var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz. Hiç kimse fırsatçılık ve stokçuluk yapmaya çalışmasının bunun bedelini çok ağır öder" dedi