9 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.﻿

- AK Parti ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/11.45/13.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'22 programının açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00)

3- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilecek Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası"nın gala programına katılacak.

(İstanbul/20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun rövanş mücadelesine devam edilecek; Real Madrid-Paris Saint Germain ve Manchester City-Sporting Lizbon maçları yapılacak.

(Madrid/Manchester/23.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 10 Mart'ta deplasmanda Barcelona ile yapacakları ilk maç öncesi Nou Camp'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını statta yapacak.

(Barselona/19.30/20.00)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Las Palmas/23.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçı yapılacak.

(Bursa/16.00)

5- TFF 2. Lig 'de 22. hafta Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak; TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 26. hafta, 2. Grup'ta 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 14. hafta maçları yapılacak.