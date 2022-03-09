Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, öğle saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman, Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun katılımıyla "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe kaymakamları, belediye başkanları, bölge ve il müdürleri de yer aldı. Beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin değerlendirildiği toplantıdan, ortak koordinasyon ve birlikte mücadele kararı çıktı.

İBB BİRİMLERİ VE AFAD AKOM'DA BULUŞTU

AKOM'da İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan ikinci toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Arif Gürkan Alpay ve Pelin Alpkökin ile ilgili daire başkanları, genel müdürler ve müdürler katıldı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, AFAD ile birlikte yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Karla mücadele çalışmalarında yol ağının, araç ve insan gücünün, sorumluluğun büyük bir kısmı bizde olduğu için titizlikle çalışıyoruz. İnşallah sorunsuz bereketli bir kar yağışı bekliyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da alınan tedbirlerin yanı sıra trafikte kalma olasılığında vatandaşlara daha iyi hizmetlerin sunulması konusunda beraber çalışmanın önemine dikkat çekti.

İBB'nin, çarşamba sabahından (bugün) itibaren alarm durumuna geçerek, AKOM koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına başlayacağı bildirildi. İstanbuldaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 2 bin araç - iş makinesi ve 9 bin 500 personel görev yapacak. Tüm araçların bakım ve onarımı yapılırken, 27 mobil tamir aracı da sahada hazır halde bekletilecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hızla müdahale edecek. Stokta 220 bin ton tuz ve 64 tank (bin 290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor. İhtiyaç halinde saatte 25 ton solüsyon da üretilebilecek.

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUStan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. İBBnin sorumluluğundaki anaarter ve bağlantı yollarında çekici - kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, trafik kazaları ve yolda kalmalara hızla müdahale edecek. Muhtarların kontrolündeki kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Kritik noktalara bırakılan tuzlarla, üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlardaki kar birikintilerine ve buzlanmalara müdahale edilecek.

Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00ye kadar çalışacak. Şehir Hatlarında Kadıköy-Karaköy, Beşiktaş-Üsküdar gibi ana hatlardaki seferler, Çarşamba (bugün) ve Perşembe günü gece yarısına kadar devam edecek. İETT otobüsleri ise normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5 bin 300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak. Raylı sisteme paralel hatlar, en yakın metro entegre istasyonuna yönlendirilecek. Ana arterlerde ulaşım raylı sistemler ve metrobüs üzerinden sağlanacak. Toplu ulaşımda hava şartları nedeniyle oluşabilecek aksamalar sosyal medyadan anında duyurulacak. İSPARKın kapalı otoparkları, kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 600 vatandaş temsilcisi ile hizmet veren 153 Çözüm Merkezi, İstanbulluların her konudaki taleplerini anında birimlere ulaştıracak.

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. Halk Ekmek de 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonda, kış döneminde hava şartlarına göre evsiz vatandaşlar tesislerde misafir edilecek. Evsiz vatandaşlara; banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme gibi hizmetler verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hizmetleri kış şartlarında artırılacak. Şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği verilecek. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımına devam edilecek.

EĞİTİM KAR ENGELİ

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.