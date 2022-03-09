NATO 16 Mart'ta olağanüstü toplanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından NATO Savunma Bakanları harekete geçti. NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın 16 Mart tarihinde Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelere yönelik video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı düzenleyeceği ifade edildi. Açıklamada, düzenlenecek toplantıya ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği bildirildi.

Rusya - Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle savaşın giderek derinleşen etkilerinin ele alınması beklenen toplantıda NATO'nun hazır tutulan askeri kuvvetlerinin durumlarının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Ukrayna'dan gelen doğrudan hava sahasının uçuşa kapatılması ve Sovyet yapımı savaş uçaklarının tahsis edilmesi gibi konulara sıcak bakmayan NATO'nun alternatif destek olanaklarını da görüşmesi bekleniyor.