THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY'nin sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."