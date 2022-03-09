Sabah Yazarı: Ahlak bekçiliğine ihtiyaç yok!

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AHLAK BEKÇİLIĞİNE İHTİYAÇ YOK!

İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere "Terbiyesizlik yapmayın neden sevişiyorsunuz?" dedi. Gençlerin yanıt vermesiyle taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga anı internete düşünce bu olay ülkede gündem oldu.

Herhalde gençler kalabalık bir ortamda nasıl davranılacağını bilmiyordu ya da önemsemediler! Ama bu durumda birilerinin kendine ahlak bekçiliği vazifesi çıkarmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü bu tür tepkiler yaygınlaştıkça şort giydiği için dayak yiyen kadınların sayısı da artar.

Söz konusu olayda ahlak bekçisi "Aile var lan burada" diyor ama diğer yolcular da ahlak bekçisine saldırıyor ve adam dayak yiyor.

"Aile var" kavramı da tartışmalı bir konu. Kime ve neye göre 'aile var'. Ben sevdiğim insanı Marmaray'da öpmem ama öpene de karışmam. Eğer ortamda çocuklar varsa nazikçe, esprili bir şekilde gençler uyarılabilir belki. Ama iki genç öpüştü diye meydan kavgası başlatmak saçmalık ve zorbalıktır!

Toplum olarak çok kutuplaştık, çok! Bu olay bana şu gördüğünüz karikatürü hatırlattı.

Özetle, "Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey..."!