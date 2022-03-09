Benzin ve motorine 8. büyük zam bu gece geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşı ve Rus petrolüne ambargo kararlarının ardından ham petrol fiyatları 130 doları da aştı. Küresel artışın yanında dolar kurundaki yükseliş de eklenince Türkiye'de akaryakıta her gün zam gelmeye başladı. Yeni zamla birlikte kontak çevirmek artık iyice zorlaşacak.

Ham petrolün her gün yükselmesi Türkiye'de araç depolarına adeta ateş düşürdü. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine yeni zam yolda. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam gelecek.

Mart ayı içerisinde üst üste 8 zam

Motorin dün 1.59, benzinde 1,07 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt fiyatlarına 2 Mart Çarşamba gününden bu yana her gün zam gelmesi araç sahiplerinin bütçesini sarstı. Bugün yapılacak zamla birlikte akaryakıta üst üste 8. kez zam yapılmış olacak.

Mart'ın ilk haftasında benzin ve mazota hangi zamlar geldi?

Benzine 3 Mart'ta 88 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 5 Mart'ta 69 kuruş, 7 Mart'ta 57 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorine ise 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart'ta 84 kuruş, 7 Mart'ta 1 lira 44 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

EPGİS: Böylesi daha önce hiç görülmedi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 1-8 Mart arasındaki akaryakıt zamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada "1-8 Mart tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız Genova/Lavera'da; Motorin +398 USD/TON, benzin +256 USD/TON artış göstermiştir" denildi. EPGİS, kısa süre içerisindeki bu artış için "Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi" denildi.