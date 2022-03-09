Diyarbakır'da iğrenç olay! Küçük kızı taciz edince ortalık karıştı: Linç edildi

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emri 3. Sokakta bulunan kapalı bir oto yıkamacı dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşlarında bir şahıs, 12 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir kız çocuğa tacizde bulundu. İddialar üzerine çevredeki esnaf ve vatandaşlar, şüpheli şahsa saldırınca şahıs, otopark kapısını kapatarak kendini korumaya çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp araca bindirildiği sırada çevredeki kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Ekipler, şahsı can güvenliği gerekçesiyle tekrar oto yıkamacıya aldı. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, tacizci olduğu ileri sürülen şahsı zırhlı araca alarak karakola götürdü. Çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.