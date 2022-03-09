Milyarlarca dolarlık üretim hammadde baskısına girdi

Pandemi ile değişen tedarik zinciri sonrası dünya genelinde artan emtia fiyatları, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı ile öngörülemez bir boyuta ulaşıyor. Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Dış İlişkiler Başkanı Hilmi Uytun, binlerce ürünün imalatında kullanılan hammadde temininde sıkıntıların başladığını söyledi.

TÜRKİYE'YE TALEP ARTIYOR

Fiyatların günden güne arttığını ifade eden Uytun, buna rağmen gelen talebe yetişmeye çalıştıklarını ve sektör olarak ihracatta 15 milyar dolar hedeflediklerini kaydetti. Pandemi sonrası Türkiye'ye ilginin arttığını anlatan Uytun, "Alınan siparişler Türkiye'nin dünyada yeni üretim merkezi olmaya başladığını ortaya koyuyor" dedi.