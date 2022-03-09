Köpek saldırısı sorası tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
edavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare Bacağı ampute edilen ve 3 günde 3 ameliyat geçiren Mahra yaşam mücadelesi veriyor Acılı baba Murat Pınar: "Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler" Sokak köpeklerinin küçük çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki..
Eklenme : 09 Mart 2022 09:53
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare Bacağı ampute edilen ve 3 günde 3 ameliyat geçiren Mahra yaşam mücadelesi veriyor Acılı baba Murat Pınar: "Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler" Sokak köpeklerinin küçük çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki...Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız