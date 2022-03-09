Kamu İhale Kurumu, devleti 25 milyon TL zarara uğrattı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 369.110.495,56 TL olan Alo 184 Çağrı Merkezi Hizmet Alım İşi ihalesine iki şirket teklif verdi. İhaleyi 345.217.927,08 TL ile en avantajlı teklifi veren Lapis-Pluscom İş Ortaklığı kazandı.

İhaleye daha sonra katılan ve verdiği yüksek teklif (368.946.785,00 TL) nedeniyle ihaleyi kazanamayan Pusula Call Center Şirketi, Sağlık Bakanlığı'na itiraz başvurusu yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından itiraz başvurusu reddedilen şirket bu kez de Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itiraz başvurusunda bulundu. Kamu İhale Kurumu, ihaleyi kazanan Lapis-Pluscom şirketinin teklifini hukuk dışı bir kararla değerlendirme dışı bıraktı. İhaleyi daha yüksek bedel teklif yapan Pusula Call Center Şirketi'ne verilmesi yönünde karar verdi. Kamu İhale Kurumu en avantajlı teklif Lapis-Pluscom İş Ortaklığı tarafından verilmesine rağmen ihaleyi ısrarla Pusula Call Center şirketine verilmesi yönünde karar aldı. Alınan bu kararla kamunun yaklaşık 25 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Bunun yanında Sağlık Bakanlığı 25 milyon TL daha fazla teklif veren bir firmayla çalışmaya zorlanmış oldu.

PUSULA LEHİNE VERİLEN İLK İHALE DEĞİL!

İhaleyle ilgili verilen skandal karar yargıya intikal ederken Kamu İhale Kurumu'nun 2018 yılında, yine Pusula şirketi lehine, kendisiyle çelişen başka bir karara imza attığı ortaya çıktı.

2018 yılında Pusula lehine verdiği kararla söz konusu şirketin teklifini geçerli kabul eden Kamu İhale Kurumu'nun 2021'de aynı gerekçelerle Pusula lehine sonuç doğurmak için hukuksuz işlemler yapmaktan kaçınmadığı belgelerle kanıtlandı.

AYNI BAŞKAN, İKİ FARKLI KARAR

KİK tarafından 2018/UH.I-1075 karar numarasıyla verilen kararın gerekçesi ile 2022/UH.I-289 karar numarasıyla verilen kararın itiraz konuları aynı olmasına rağmen her iki kararın Pusula Call Center firması lehine çeliştiği açıkça görülmektedir.

İki ihale arasında geçen 4 yıllık süre zarfında KİK mevzuatında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, Kurul Başkanı Hamdi Güleç de aynı görevine devam ediyor olmasına rağmen, benzer şartnamelerden farklı kararlar çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

TAZMİNAT ALMAK İÇİN BASKI YAPILIYOR İDDİASI

Öte yandan, geçici olarak da olsa işe başlandığında 30 Milyon TL civarında tazminat alma hakkı doğacağı için, Pusula şirketinin Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeyi imzalatma yönünde baskı yaptığı ifade ediliyor.