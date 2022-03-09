Yem sanayicileri, Türkiye'nin yem ve hububat arzında sorun görmüyor

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, yem üretiminde kullanılan hububat arzında sorun olmadığını belirterek, "Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu da ABD, Arjantin ve Brezilya'dan sağlanacak tedarikle kapatılabilir." dedi.

Karakuş, AA muhabirine, yem sanayisindeki gelişmelere ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üretime etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hayvansal üretimde işletme giderlerinden yüzde 70'inin yem olduğunu ifade eden Karakuş, buna göre hayvanın maliyetinin belirlendiğini söyledi.

Karakuş, bu yıl tarıma ayrılan 29 milyar liralık desteğin yeterli olmadığını savunarak, bunun en az eğitim ve savunma bütçesi kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Çiftçinin ekimini tamamlayabilmesi için maliyetlerinin karşılanmasına katkı sağlanması gerektiğine işaret eden Karakuş, "Önemli olan üreticiyi merkeze koymak." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünya genelinde hububat konusunda endişeleri beraberinde getirmesine karşın Türkiye'de şu anda yem ve hububat tedarikinde bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Karakuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu da ABD, Arjantin ve Brezilya'dan sağlanacak tedarikle kapatılabilir. Yeter ki arz-talep dengesini bozacak şekilde pazara talep yönünde fazla baskı yapmayalım."

- "ABD fiyat artışlarının önüne geçebilir"

Karakuş, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle dünyada ortaya çıkan hububat sorununda çözümün ABD'den geçtiğini bildirdi.

Dünyanın en büyük mısır üreticisinin ABD olduğu bilgisini veren Karakuş, "Bunun büyük kısmından yakıt yapıyor. ABD, dünya gıda krizi içindeyken biyoyakıta ayırdığı mısır miktarını azaltarak aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'de kamu ve özel sektörün haftalık toplanarak beraber karar almasının önem taşıdığını belirten Karakuş, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) uzun süredir düşük fiyatla sektörü finanse etme uygulamasının kademeli olarak sonlandırılması ve özel sektörün ham madde için sahaya inmesi gerektiğini dile getirdi.

Karakuş, Kovid-19 salgınında ikinci yıl biterken bu süreçte hiçbir ürün fiyatının salgın öncesi düzeyinde kalmadığını, mısırdan buğdaya, soya ve ayçiçeği küspesinden buğday kepeğine kadar fiyatların yükseldiğini kaydetti. Arpa, besi yemi ve tavuk yemi fiyatlarında da artışlar gerçekleştiğine dikkati çeken Karakuş, "Et, süt, yumurta, tavuk fiyatları buna bağlı artıyor. Global anlamda sorun büyük. Türkiye'deki yem fiyatları dünyadan daha ucuz, ham madde fiyatlarındaki artış daha az. Sadece sorunu kabullenip üzerinde çözüm yolları aramalıyız." dedi.