Buğday fiyatlarındaki kayıplar yüzde 3'ü aştı

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday fiyatları, dün gördüğü tarihi zirvenin ardından bugün yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler dün buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkarmıştı.

Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya'nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili olmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı Ukrayna'daki tarımı durma noktasına geldi.

Tohum ve gübrelerin arzı konusunda endişelerin artması, ülkede tarımsal faaliyetlerin bu sene gerçekleşememe riskini de ortaya çıkardı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday fiyatları, dün 13,6350 dolarla gördüğü tarihi zirvenin ardından bugün yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Buğday, Chicago Ticaret Borsasında düne göre yüzde 3 değer kaybederek saat 12.40 itibarıyla yüzde 3,2 kayıpla 12,46 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, buğday fiyatlarındaki düşüşlerde kar satışları etkili olduğunu belirtti.

Yatırımcıların fiyatlardaki kayda değer yükselişle buğdaya olan talebinin azaldığını ifade eden analistler, dün ABD ve Avrupa açıklanan yaptırımların da özellikle buğday üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğunu söyledi.

-Kahvede yüzde 3,5'e yakın yükseliş

Son haftalarda üst üste değer kayıpları yaşayan New York Ticaret Borsası'nda işlem gören kahvenin fiyatı da bugün yüzde 3,5'e yakın değer kazandı ve 2,32 dolar seviyelerine ulaştı.

Analistler, Ukrayna ve Rusya tarafından gelen haberlerin emtia piyasada sert dalgalanmalara yol açtığını belirterek, kahve piyasasında tepki alımlarının söz konusu olduğunu söyledi.

Bugün mısırda yüzde 0,2, şekerde yüzde 0,5, pamukta yüzde 0,9, soya fasülyesinde yüzde 2,3 civarında yükselişler mevcut.

Analistler, özellikle Güney Amerika'daki kuraklık endişelerinin soya fasülyesi fiyatlarındaki artışı tetiklediğini kaydetti.