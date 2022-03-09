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İstanbul'da kar önlemi: Metro ve tramvay sefer saatleri uzatıldı

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 12:19
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İstanbul'da kar önlemi: Metro ve tramvay sefer saatleri uzatıldı

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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