3 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi

KARS

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta taşımalı eğitime, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildi.

Kar yağışı, il merkezi, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okulları, bugün öğleden sonra tatil edildi.

Ayrıca il merkezinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

BAYBURT

Öte yandan Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden, kent genelindeki tüm okulların öğleden sonrası için tatil edilmesi kararlaştırıldı.

İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine de bu kapsamda ara verildi.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Kentteki üniversiteler de söz konusu tarihlerde tatil olacak.