İki ilde kar nedeniyle okullar yarın için tatil edildi

KARS

Kars Valiliği, yoğun kar yağışından dolayı kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kars genelinde eğitim-öğretime 10 Mart Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.