Savcı Ümitcan Uygun hakkında ek mütalaa verdi: İndirim uygulanmasın!

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, savcının önceki celse esas hakkındaki görüşünü sunduğunu, buna ilişkin tarafların savunmasının alınacağını söyledi.

Ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Musa Kazım Ekmen, görüşünde değişiklik olmadığını ancak takdiri indirime ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı ek görüşünü dosyaya sunacağını ifade etti.

Savcı Ekmen, Uygun ile tutuksuz sanıklar Civelek ve Gürgil hakkında tayin edilecek cezanın üst sınırdan belirlenmesini, ayrıca takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

Uygun'un savunmasız ve masum bir kadını öldürdüğüne dikkat çeken Savcı Ekmen, sanığın cinayetin ardından suç unsurlarını soğukkanlılıkla karartmaya çalıştığını kaydetti.

Yargılama boyunca sanığın pişmanlık göstermediğine, geçmişte işlediği suçlar dikkate alındığında "uslanmayan bir kişiliğe" sahip olduğuna işaret eden Savcı Ekmen, buna rağmen Uygun'a takdiri indirim uygulanmasının hak ve adaletle bağdaşmayacağını vurguladı.

Bu kapsamda sanık Uygun ile "suç delillerini gizlemekle" suçlanan sanıklar Civelek ve Gürgil'in üst sınırdan cezalandırılmasını isteyen savcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sanık Uygun'un, hiçbir kusuru olmayan, kendisinden fiziksel olarak daha güçsüz, masum bir kadına sebepsiz yere kasten şiddet uygulayıp ölümüne neden olduğu, olaydan sonra pişmanlık göstermediği gibi yargılama aşamasında suçu ikrar etmeyişi, 'hiçbir sebep ve ihtimalle uslanması mümkün bulunmayan bir kişi olduğunun' suçtan sonraki eylemlerinden de anlaşılması, ayrıca olumsuz geçmişi nedeniyle sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanması hak, adalet ve hakkaniyet kurallarıyla bağdaşmayacaktır."

Esra Hankulu'nun ailesinin avukatları da savcının tespitine katıldıklarını belirtti.

Sanık Uygun ise evden ayrıldığı sırada Hankulu'nun yaşadığını iddia ederek, "Vicdanım rahat. Çünkü doğru birdir ve er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ben kimseyi öldürmedim." dedi.

Sanık avukatının savunma için ek süre talep etmesi üzerine mahkeme, duruşmayı 13 Nisan'a ertelendi.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve geçen yıl 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek gözaltına alındı.

Sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Gürgil ve Civelek'in de "suç delillerini karartmaktan" 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.