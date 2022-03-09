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FETÖ'nün 'ev abisi'ne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 13:02
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FETÖ'nün 'ev abisi'ne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.S.Ç. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarında Gaziantep'te FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, ByLock kullandığını, "mahrem imam"ların talimatıyla "ev abiliği" yaptığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ üyelerinin örgütsel amaçlı kaldığı otellerde konaklama kaydının bulunduğunu aktararak, M.S.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.S.Ç. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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