İstanbul Valiliğinden sahte 'Karla Mücadele Çalışmaları' belgesine itibar etmeyin uyarısı
İstanbul Valiliği, sosyal medyada dolaşımda olan "Karla Mücadele Çalışmaları" isimli belge görselinin sahte olduğunu belirterek, vatandaşların resmi hesapları dikkate almasını istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 14:43
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada dolaşan 'Karla Mücadele Çalışmaları' isimli sözde belge kesinlikle sahte olup, hemşehrilerimizin itibar etmemesi önemle rica olunur. Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız