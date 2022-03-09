İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın idari izinli sayılacak

HSK'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce yarın İstanbul için "turuncu" alarm verildiği, soğuk hava, yoğun kar ve kuvvetli rüzgar şeklinde olumsuz hava koşullarının beklendiği aktarıldı.

Bu sebeple İstanbul'da görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, "Yargısal iş ve işlemlerin, hakim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.