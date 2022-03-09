Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 19 düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, pazartesi günü 345 avroyla tarihi seviyeleri görmüştü.

Nisan vadeli doğal gaz kontrat fiyatı bugün megavatsaat başına 205 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.55'te açılış seviyesi olan 205 avroya göre yüzde 19 azalarak megavatsaat başına 166 avroya geriledi.

Rusya'dan doğal gaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali doğal gaz fiyatlarını yükseltiyordu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 7 Mart'ta Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri de Avrupa'da doğal gaz fiyatının düşmesinde rol oynadı.