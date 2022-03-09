Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?

Rusya-Ukrayna arasındaki yüksek tansiyon altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Altının ons fiyatı 2 bin doları aştı, 18 ayın zirvesine çıktı.

Kuyumcu Hacı Koçak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ons altındaki yükselişin ivme kazandığını belirterek, piyasalarda dalgalanmanın oluştuğunu da vurguladı.

"Antalya'daki toplantıdan çıkacak sonuç önemli"

Koçak, Antalya'da gerçekleşecek Türkiye, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının toplantısının altın fiyatlarının yönünü belirleyeceğini söyledi.

"Bu çok önemli altının onsunda aşırı oynaklık olabilir. Dışişleri bakanları toplantısından çıkacak sonuçlar, liderler yansıması ve açıklamaları neticesinde altının yönü burada seyir bulacaktır."

Ons altın fiyatındaki dalgalanma gram altını da etkiliyor. Yurtiçi piyasalarda gram altın 950 liraya yaklaştı.

Fiyatlardaki hareketlilik yatırımcı davranışlarına da yansıyor.

Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Koçak, "Özellikle küçük yatırımcı bu süreçte ne yapmalı? Kendilerini nasıl garantiye alabilirler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Küçük yatırımcı panik alım satımlardan kaçınması ve birikimlerini daha böyle kur korumalı mevduat sistemimizde vs. sistemlerde zarardan kaçınacak şekilde değerlendirmesini tavsiye ederiz."

Koçak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 doların destek, 2 bin 80 doların ise direnç konumunda olduğunu aktardı.