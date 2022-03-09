Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 18:34
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin seyre başladığını ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiğini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından, ayçiçeği yağı yüklü gemilerle ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin Kerch kanalını geçerek seyre başladığı ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiği ifade edildi.
Ayçiçeği yağı yüklü diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptıkları ve 17 Mart'ta yurda varmalarının planlandığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız