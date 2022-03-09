Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 21:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız