Moskova Borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı
Moskova Borsası 10 Mart'ta da işlemlere kapalı kalacak. Moskova Borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 22:23
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle yarın da devam edilmeyeceği belirtildi.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız