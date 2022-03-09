Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi. Görüşmede iki ülkenin barış şartlarını konuşması bekleniyor.
Rusya - Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu görevi üstelenen Türkiye, iki ülkenin bakanlarını bir araya getirmesi nedeniyle dünya gündemine oturdu.
ÖNCE LAVROV GELDİ
Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.
KULEBA DA İNDİ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti.
DÜNYA LİDERLERİNİN AĞIRLANDIĞI SALONDA BULUŞACAKLAR
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek. Otellerdeki önlemler artırıldı Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.
34 ÜLKEDEN GAZETECİ ORADA OLACAK
Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek. Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız