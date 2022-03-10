10 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
10 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, üye katılım törenine ve STK, muhtarlar, kanaat önderleri buluşmasına katılacak.
(Diyarbakır/10.30/11.30/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek "Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu"na iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak.
(Ankara/14.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Hami Yıldırım İlkokulu açılış törenine katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Trabzon/09.30/09.45/11.00/14.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti iş dünyası ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ve fabrika ziyaretinde bulunacak, partililerle bir araya gelecek.
(Bartın/11.00-18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara-10.00)
3-Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.
(Frankfurt/15.45)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.
(Antalya/11.00)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı düzenlenecek.
(Antalya/14.00)
3- Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları düzenlenecek.
(Paris)
4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde ilk maçlar tamamlanacak; Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Barselona/23.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası, kaldığı dakikadan itibaren oynanacak.
(İstanbul/20.00)
3- Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'nun ilk haftasından ertelenen maçta İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Lizbon/23.30)
5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport, Letonya'nın TTT Riga takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/19.00)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final Turu ilk maçlarında deplasmanda, Galatasaray Macaristan'ın KSC Szekszard, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Szekszard/20.00/Lyon/22.00)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Altekma-Bingöl Solhanspor maçıyla başlayacak.
(İzmir/15.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız