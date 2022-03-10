Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz CNNTürk canlı yayınına telefonla bağlanarak konuya ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Yılmaz, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'in sosyal medya hesabından benzin ve motorinde bu gece yapılacağı duyurulan zammın ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesine ilişkin açıklamada bulunarak

"EPGİS bir sendika, piyasayı yanlış yönlendiriyor. Fiyatlar uluslararası piyasada belirleniyor. Yaptıkları hukuken yanlış, EPGİS ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında akaryakıt istasyonlarında stokçuluk yapıldığıyla ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz." dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

EPGİS'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı Akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor.

"Ciddi şekilde cezalandırıyoruz"

Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal verildiğini de duydum. Bu akaryakıt istasyonlarının canını yakıyoruz. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacın karşılanmadığına yönelik bana ihbar geldi. Bunların hepsini otomasyondan görüyoruz. Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz.

17 senedir tamamen serbest piyasa. Maalesef birtakım sorumsuz basın organlarımız, EPDK resimlerini gösterip, sanki zammı hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Akaryakıta ben zam yapmıyorum. O kadar bilgi kirliliği var ki. Güncel olduğu için siyasete de malzeme yapılıyor. EPDK'ya sorsalar. Formülümüz çok şeffaf. Kapımız da herkese açık.