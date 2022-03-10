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Başkent'te özel halk otobüsü ve dolmuşlar hizmetlerini durdurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel toplu ulaşım esnafının, ulaşım bedelinin en az 8 lira olması talebi olduğunu belirterek, "Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mart 2022 07:36
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Başkent'te özel halk otobüsü ve dolmuşlar hizmetlerini durdurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararına ilişkin açıklamada bulunan Yavaş, şunları kaydetti:

*Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir.

*Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir.

*Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK"

*Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir.

*Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir.

*Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

*Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

EGO: YOĞUN ŞİKAYET GELMEKTEDİR

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, şu ifadeleri kullandı;

*Kuruluşumuza, Başkent 153 ve çeşitli iletişim kanallarından, Özel Toplu Taşıma aracı kullanan ve ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşlarımızın, bu haklarından yararlanmalarının engellendiğine ilişkin yoğun şikayet gelmektedir.

*Bu kapsamda, Şehir İçi Toplu Taşımacılık hizmetinden ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) plaka numarası, çalıştıkları hat ve güzergah bilgisi ile ihlalin gerçekleştirildiği tarih ve saatin Kuruluşumuza iletilmesi halinde haklarında Yönetmelik ve Sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacaktır.

SEFERLERDE DÜZENLEME YAPILDI

KAPAT [X]

Başkentte toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve dolmuşlar, 10 Mart 2022 Perşembe günü itibarıyla hizmet vermeyeceğinden, EGO Genel Müdürlüğünce ek sefer düzenlemeleri yapıldı.

Bu kapsamda hareket noktası POLATLI olmak üzere sırasıyla sabah:

- 06.05

- 06.50

- 07.20

- 08.00

olmak üzere normal seferlere ek 4 sefer daha eklendi.

Hareket noktası ANKARA ÜMİTKÖY'den POLATLI yönüne olmak üzere sırasıyla sabah:

- 06.45

- 08.00

- 09.00

olmak üzere 3 ek sefer konuldu.

"İLAVE PLANLAMA YAPILMAYA DEVAM EDECEK"

Bu seferlerin EGO otobüslerinin güzergahında yapılacağı bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Ayrıca otobüs temin ettikçe ilave planlama yapılmaya devam edilecektir. Ayrıntılı bilgiler, Kuruluşumuz internet sitesi (www.ego.gov.tr) ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilir" denildi.

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