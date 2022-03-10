Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltacak plan hazır! Beş kritik adım

Artan enerji fiyatlarına karşı milli hamlelerle birlikte, kaynak, pazar çeşitlemesine gidilecek. Hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için üretim aşamasından yurt içi satış, dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda vatandaşların lehine gerekli tedbirler alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçulara karşı çağrısının ardından toplanan EKK da, yağ oyununa karşı da topyekün mücadele kararı aldı.

SAVAŞIN KÜRESEL ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen EKK toplantısı 6 saat sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katıldığı toplantının ana gündemini Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve ayçiçek yağında yaşanan spekülasyonlar oluşturdu.

Toplantıda başta petrol ve doğalgaz olmak üzere tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışları olası risklere karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kurumlarca devreye alınacak tedbirler konuşuldu. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ekonomiye olası yansımaları etkin şekilde yönetilecek.

Hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirler alınacak. Bu tedbirlerin her biri vatandaşların lehine uygulanacak.

YAĞDA ARZ SIKINTISI YOK

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda tartışmalara yol açan bazı gıda ürünlerine (yağ) yönelik manipülatif ve asılsız iddiaların aksine arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, endüstriyel hammadde ve ara mallarının tedarikinde yaşanan gelişmeler, enerji ve gıda arz güvenliği konusunda alınacak önlemler ile turizm sektöründe atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemler görüşüldü. Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımlar n eşgüdüm içerisinde uygulanmaya devam edecek" denildi.

YAĞ STOKU YETERLİ, TEDBİRLER DEVREDE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldığı ilk EKK'da yaptığı değerlendirmede ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünleri konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Bakan Kirişçi, yeterli miktarda yağ stoku bulunduğunu belirterek, ayçiçeği üretiminin önceki yıllara göre arttığını ifade etti. Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için alternatif ülkeler ve yağ çeşitlerine ilişkin çalışma yapıldığını vurguladı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA GEÇİT YOK

Toplantıda stokçulara karşı yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler de değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak stokçulara yönelik denetimler artırılacak, cezalar ağırlaştırılacak, sahadan sürekli bilgi akışı sağlanacak, ihbarlara anında karşılık verilecek, doğrudan depolarda inceleme yapılacak.

Bakanlıklarla koordinasyon içinde ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat uygulayanlara cezalar sürecek. Vatandaşların alım gücünü destekleyen uygulamalar devam edecek.

KOTA KOYAN BENZİN İSTASYONLARINA CEZA

Enerji başta olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılması için işletmelere yönelik destekler artırılacak. Artan enerji fiyatlarına karşı yerli, milli hamleler artırılırken, bir ülkeye bağımlı olmadan pazar, kaynak çeşitlendirilmesine gidilecek.

HAZAL ATEŞ