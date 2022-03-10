Savaş mağdurları için son çıkış kapısı: Umut istasyonu

Kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
Kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
Benzin ve motorine bugün yapılan zam iptal edildi
Benzin ve motorine bugün yapılan zam iptal edildi
Diyanet Akademisi kurulması telifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması telifi Genel Kurul'da
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Mart kapıdan baktırıyor: Yurdun büyük kesiminde kar bekleniyor
Mart kapıdan baktırıyor: Yurdun büyük kesiminde kar bekleniyor
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın idari izinli sayılacak
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın idari izinli sayılacak
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
4 polise işkenceden dava açılmıştı, 2 polis ve 2 sağlıkçıya soruşturma
4 polise işkenceden dava açılmıştı, 2 polis ve 2 sağlıkçıya soruşturma
İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi
Kar nedeniyle İstanbul'da personele idari izin
Kar nedeniyle İstanbul'da personele idari izin
Bakan Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
Bakan Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
İstanbul'da kar önlemi: Metro, marmaray ve tramvay sefer saatleri uzatıldı
İstanbul'da kar önlemi: Metro, marmaray ve tramvay sefer saatleri uzatıldı
'Enflasyonla gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu bir gerçektir'
'Enflasyonla gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu bir gerçektir'
Savcıyı döven zanlı itiraz üzerine tutuklandı
Savcıyı döven zanlı itiraz üzerine tutuklandı
Erdoğan'ın da tepki gösterdiği hakim ve savcıya inceleme
Erdoğan'ın da tepki gösterdiği hakim ve savcıya inceleme
Ana sayfaHaberler Dünya

Savaş mağdurları için son çıkış kapısı: Umut istasyonu

Rusya - Ukrayna savaşında 14 gün geride kalırken, tüm gözler Türkiye'de yapılacak üçlü zirveye çevrildi. Yetişkin veya çocuk ayırt etmeyen savaşın mağdurları; Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınıyor. Ukraynalılar'a, Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde barınma veya taleplerine göre yer değişikliği imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan yararlanmak için günlerce, haftalarca veya aylarca beklemek istemeyen Ukraynalılar, soluğu toplama merkezine 25-30 kilometre mesafedeki Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garında alıyor. Plac Legionow İstasyonu, Ukraynalılar'ın adeta umut istasyonuna dönmüş durumda.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 10 Mart 2022 08:35
Yazdır
Savaş mağdurları için son çıkış kapısı: Umut istasyonu

Rusya-Ukrayna savaşında 14 gün geride kalırken, tüm gözler Türkiye'de yapılacak Rusya Ukrayna Türkiye Üçlü Zirvesine çevrildi. Savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalıların yoğunlukla bulunduğu Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde ise endişeli bekleyiş sürüyor.

Barınma merkezinde beklemek istemeyen Ukraynalılar, umut istasyonu ise Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garı oldu. Buraya gelerek bir umut Polonya'nın diğer şehirlerine veya diğer Avrupa ülkelerine bilet bakan Ukraynalılar için tren garında da bir seferberlik başlatılmış durumda.

GÖZLER SEFER TAKİP EKRANINDA

Genç, yaşlı, engelli bireylerin koridorlarında ve salonunda yerlerde yattığı tren garının Sefer Takip Ekranının önü ise hiç boş kalmıyor. Şanslı olan Ukraynalılar sefer saatinin gelmesini dört gözle ekrandan takip ederken, onlar kadar şanslı olamayan sığınmacılar ise Sefer Takip ekranına yeni bir sefer yansısın diye dua ediyor. Umuda yolculuğa Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş noktalarında başlayan Ukraynalılar'ı, Polonya'ya geçtikten sonra da zorlu bir süreç bekliyor.

ULAŞIM ARAÇLARI İMKANSIZ OLDU

Çünkü, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Korczowa, Przemsyl ve Medyka bölgelerinde bir noktadan bir noktaya geçiş neredeyse imkansız hale geldi. Özel aracınız yoksa sınıra yakın bölgelerde taksi veya başka bir ulaşım aracı bulmanız neredeyse imkansız. Öte yandan, bir grup İtalya vatandaşı da tren garı önünde eylem gerçekleştirdi.

İtalya vatandaşları, eski İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini basın açıklaması gerçekleştirdiği sırada mikrofonların üzerine Rusça "Rusya Ordusu" yazılı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eskizinin olduğu bir tshirt fırlattı. Olay sonrasında Salvini alanı terk ederken, söz konusu tshirt tren garının girişine serildi.

POLONYA'YA GEÇEN 1.3 MİLYON KİŞİNİN YÜZDE 93'Ü UKRAYNALI

Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırından toplam 1 milyon 330 bin kişinin Polonya'ya geçtiği bildirildi. Sınırı geçen 1 milyon 330 binin yüzde 93'ü Ukraynalılardan oluştuğu öğrenildi.

AFAD'DAN UKRAYNA'YA YARDIM ELİ

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 23 insani yardım tır bölgeye ulaştı.

Ayrıca 1 tır ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yolda. Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım tırında toplam, 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4 bin 416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50 bin 330 hijyen ürünü, 51 bin 500 hijyen seti, 3 bin 536 gıda kolisi, 16 bin 824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307 bin 328 adet gıda malzemesi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor.

AFAD-AB Sivil Koruma Mekanizması eşgüdümünde, AFAD Başkanlığı tarafından sağlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tırın daha bugün Türkiye'den Ukrayna'nın Lviv kendine hareket edeceği de öğrenildi.

MEVLÜT HASGÜL

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
Moskova Borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı
Moskova Borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı
Rusya, Mariupol'de çocuk hastanesini vurdu
Rusya, Mariupol'de çocuk hastanesini vurdu
İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı
İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı
Savaşa evet mülteciye hayır: İngiltere sadece 300 Ukraynalı aldı
Savaşa evet mülteciye hayır: İngiltere sadece 300 Ukraynalı aldı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 40 azaldı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 40 azaldı

Bu Habere Tepkiniz

Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?

Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?

Sözleşmeli teknik personele 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesi kapsamında ek ücret ödenmesi mümkün
Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?

Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?

Anayasa Mahkemesi, soruşturma aşamasında görev yapan hakimin kovuşturma aşamasında görev yapacağına ilişkin hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor

Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sadece 2020 KPSS puanının esas alarak ilana çıktığı 1805 personel alımında başvurular 10 Mart'ta sona erecek
KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin

KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin

Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığının 2021 yılında yaptığı görevde yükselme sınavında elenen adayın başvurusunu karara bağladı. KDK idarenin sözlü sınavı yenilemesi gerektiğini belirtti.
1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş

1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak yurt dışında doktora eğitimini tamamlamayanların denklik başvurusu yapmaları halinde atamalarının yasal süre içerisinde yapmalarını istedi!
Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde nikah kıyan evlendirme memurları fazla çalışma ücreti istiyor.
Hafta sonu sınavlarında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenir mi?

Hafta sonu sınavlarında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonu ve mesai saatleri dışında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği yönündeki soruya cevap verdi.
Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

2015 yılı itibariyle geçmiş kıdem mağduriyeti yaşayan ve düzeltilmesini talep eden yaklaşık iki bin civarındaki polis amirleri bulunuyor.
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık sözleşmesini fesh eden ve GİH sınıfına memur olarak başlayanlar emeklilik şartlarında genel hükümlere tabi olur, ancak yıpranma payları GİH sınıfında iken de emeklilik yaş gruplarından indirilir.
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular "İŞKUR" üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022.
Yargı 24.Bölüm Fragmanı

Yargı 24.Bölüm Fragmanı

Yargı 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 13 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Soğuk algınlığına 1 doz masal

Soğuk algınlığına 1 doz masal

Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor