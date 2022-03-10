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Ekonomiye katkı 300 milyara dayandı

Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren faktoring, leasing, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2021 yılı işlem hacmi 288 milyar liraya ulaştı. FKB Başkanı Aynur Eke, "Reel sektöre kaynak sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Eklenme : 10 Mart 2022 08:38
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Ekonomiye katkı 300 milyara dayandı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketleri, 2021'de Türkiye'nin yaşamış olduğu yüksek kur seviyesine rağmen, dengelenme sürecinde önemli bir başarıya ulaşarak tekrar büyüme yoluna girdi.

FKB Yönetim Kurulu ve Faktoring Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Aynur Eke, kurumun temsil ettiği 4 sektörün 2021 yılı konsolide verilerine göre işlem hacimlerinin 288 milyar liraya, aktiflerinin 226 milyar liraya çıktığını söyledi.

HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE EKONOMİSİ

FKB üyelerinin reel sektörü desteklerken Türkiye ekonomisine pozitif değer kattığını ifade eden Eke, "Tüm üye şirketlerimiz ile birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ'lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya devam edecek ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi var gücümüzle sürdüreceğiz.

Doğuradan reel sektörün destekçisi olan sektörülerimiz özelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde KOBİ'lerimize can suyu olmanın ötesinde, Türkiye ekonomisine de değer katıyoruz. Güçlü Türkiye ekonomisinin oluşması adına çalışmalarımız gelecek dönemde de devam edecek. Temsil ettiğimiz Faktoring, Finansman, Finansal Kiralama ve Varlık Yönetim Şirketleri olarak, sürdürülebilir büyüme için reel ekonomiye kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceğiz" dedi.

FAKTORİNG SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Ticareti finanse eden faktoring sektörünun pandemi sürecinde de KOBİ'lerin en büyük destekçisi olduğuna dikkat çeken Eke, "52 şirketin, 350'ye yakın şube ile hizmet verdiği ve dört binden fazla kişiye istihdam sağlayan faktoring sektörü, Covid-19 öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de reel sektöre, ihracatçı firmalara ve çoğunluğu KOBİ olan seksen binin üzerinde müşteriye destek olmaya devam ediyor.

Sektörün 2021 yılsonu mali verilerine göre; faktoring işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artışla 200 milyar TL'ye, aktif büyüklüğü yüzde 35'lik artışla 65 milyar TL'ye ulaşmış; Alacaklar kalemi ise yüzde 33'ün üzerinde artarak 59 milyar TL'yi geçti" değerlendirmesinde bulundu..

1 MİLYON RİSKLİ İŞLEM ENGELLENDİ

Ticareti finanse eden banka ve finansal kuruluşların, müşterisi tarafından kendisine devredilen fatura ve benzeri alacak belgelerini Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ne (MFKS) kaydetmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Eke, "Toplam 78 finansal kuruluşun, faktoring işlemlerine konu olan alacaklar ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi kaydettiği MFKS'de, kayıt esnasında yapılan mükerrerlik, tutar aşımı gibi kontroller sayesinde, şuana kadar bir milyonun üzerinde riskli işlem engellendi.

Ayrıca, FKB ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) arasında imzalanan protokol kapsamında, MFKS ve TKBB nezdinde kurulmuş olan ve katılım bankalarının finanse ettikleri ticari alacakları kaydettikleri Fatura Kayıt Sistemi'nin (KBFKS) entegre edilmek suretiyle bu sistemlere kaydedilen belgelerin karşılıklı sorgulanabilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor" diye konuştu.

TZFS İLE VADE BEKLEMEYE SON

KOBİ'lerin hızlı ve güvenli ortamda uygun maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak amacı ile oluşturulan önemli projelerden bir diğerinin de MFKS ile entegre çalışan Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS) olduğunun altını çizen Eke, "Tedarik Zinciri Finansmanı sayesinde tedarikçi KOBİ'ler, büyük alıcıların belirlediği vadeyi beklemeden, alıcıların kredibilitesinden yararlanarak, ilave bir teminata ihtiyaç duymadan ve uygun maliyetle ticaretini peşin finanse eder; üretim süreci için kendilerine kaynak sağlar" dedi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

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