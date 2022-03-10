Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 09:21
Bölgede kar yağışı, üç gündür aralıklarla devam ediyor.
Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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