Sadece akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi yüzde 1,5'i aştı

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Varsayalım akaryakıtta bugün geçerli olan fiyatlar ay sonuna kadar bir daha hiç artmadı. Şu durumda bile akaryakıttan mart enflasyonuna gelecek etki 1.5 puanı buldu.

TÜFE'de diğer mal ve hizmetlere hiç zam yapılmasa, akaryakıtın dolaylı etkisi de olmasa bile mart ayı TÜFE artışında yüzde 1.5 kesin.

Akaryakıta bu ay kaç kez mi zam geldi, günleri saymak yeterli görünüyordu. Bugünden geçerli olmak üzere bir zam daha yapılmıştı ki dün akşam pek alışık olunmayan bir gelişme yaşandı ve zamlar geri alındı. Zammın geri alınma gerekçesi Türkiye'deki fiyat oluşumunda esas olan uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarının büyük ölçüde gerilemesi olarak açıklandı. Böylece benzine yapılan 79 kuruşluk ve motorine yapılan 2.25 liralık zam uygulanmadan geri alınmış oldu.

Akaryakıta çok sık zam yapılması, bu zamların TÜFE'ye ne kadar etkide bulunacağına dönük hesaplamamızı da sürekli güncellememizi gerektirdi. Bugün için ilk hesaplamayı iptal edilen zamların uygulanacağı varsayımıyla yapmıştık; ama şimdi bu hesaplamayı da revize etmek gerekiyor.

İptalden sonra bile 1.5 puan

Varsayımımız belli; bugün geçerli olan fiyatlar ay sonuna kadar değişmezse, akaryakıt fiyatları mart ayı tüketici fiyatları endeksini ne kadar etkileyecek?

Bulduğumuz oranı belirttik; 1.5 puan.

Bugünkü fiyatlar ay sonuna kadar değişmese benzinin mart ayı ortalama fiyatı 19.83, motorinin ortalama fiyatı 21.82, otogazın ortalama fiyatı ise 10.83 olacak.

Buna göre şubat ortalamasına kıyasla benzin yüzde 30.1, motorin yüzde 40.7, otogaz ise yüzde 16.4 zam görmüş durumda.

Bu zam oranlarının söz konusu ürünlerin TÜFE'deki ağırlıklarına uygulanması sonucu bulunan etki 1.5 puan.

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