Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak.

Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konaklayacak.

LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme saat 11:00'de öngörülüyor. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek. Söz konusu basın toplantısı otel binasında yapılacak"

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.

Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.