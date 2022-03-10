Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Kaynak : NTV
Eklenme : 10 Mart 2022 10:27
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Dolar/TL, 14,75; euro/TL ise 16,38 civarında işlem görüyor.
Ukrayna'daki savaşın başından bu yana doların TL karşısındaki yükselişi yüzde 6'yı aştı.
AMB KARARI VE RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENECEK
Yurt içinde işgücü verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı ve ABD enflasyonu öne çıkacak.
Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler de ilk plandaki yerini koruyacak. Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu sırasında gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı dikkatle izlenecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız