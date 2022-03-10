Mobil bankacılıkta saldırıya uğrayanlar yüzde 85 arttı

Kaspersky uzmanları, Türkiye'de mobil bankacılık alanında saldırıya uğrayan kişi sayısında yüzde 85'lik artış tespit edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de toplamda 15 bin 654 kullanıcı saldırıya uğradı. Bu, Türkiye'yi bu tür kötü amaçlı yazılımlarla saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı bakımından dünyada üçüncü ülke yapıyor. Yalnızca Rusya ve Japonya bu alanda Türkiye'den daha ileride.

2021'de finansal kuruluşlara yönelik tehditlerde küresel ölçekte bir artış görülürken, daha önce 2020'de görülen PC ve mobil kötü amaçlı yazılımlardaki düşüş eğilimi devam etti.

PC'lerinde kötü amaçlı yazılımlarıyla karşılaşan kullanıcı sayısı yüzde 35 azalarak 2020'de 625 bin 364 iken, 2021'de 405 bin 985'e geriledi.

İstatistikler güven verici görünse de özellikle kurumsal ağlar için siber saldırı riski bitmedi.

Kaspersky uzmanları, son 10 yılda kurumsal kullanıcıları hedef alan bankacılığa yönelik Truva atı trendinin devam ettiğini bildiriyor. 2020 ile 2021 arasında kurumsal kullanıcıların bankacılık kötü amaçlı yazılım saldırılarındaki payı yaklaşık yüzde 2 arttı ve 2018 ile 2021 arasında yüzde 13,7 artış gösterdi.

Özellikle son yıllarda saldırılarda kurumsal kullanıcıların payının büyümesi salgın öncesi yıllara göre daha yavaştı. Kaspersky uzmanları bunu, uzaktan ve hibrit çalışma modlarına doğru devam eden geçişe bağlıyor.

Salgın zorunlu kısıtlamaların yükselişine ve düşüşüne sahne olurken, birçok şirket uzaktan veya hibrit çalışma modelleriyle devam etmeye ve geleneksel ofis çalışma moduna dönmemeye karar verdi.

Salgın sırasında bazı kuruluşların çalışanları, tüketici çözümleriyle korunan ve çalışma amaçları için yetersiz kalan ev cihazlarını kullanmaya başladı.

Ev cihazlarında tespit edilen saldırılar, cihazın kurumsal ağlarda çalışmak için kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tüketici tehditleri olarak sayıldığından, siber suçluların kurumsal kullanıcılarla Kaspersky istatistiklerinin yansıttığından daha fazla ilgilenmesi de olası.

Ayrıca saldırılardan etkilenen kullanıcıların yaklaşık yarısına yönelik saldırılardan yalnızca dört kötü amaçlı yazılım ailesi sorumluydu. Zbot, finansal siber suçlular arasında en yaygın kullanılan kötü amaçlı yazılım olma konumunu korurken, SpyEye 2020'de yüzde 3,4 payla en yaygın sekizinci bankacılık kötü amaçlı yazılımından 2021'de yüzde 12,2'lik payla ikinci en yaygın kötü amaçlı yazılıma yükseldi.

Emotet, Europol tarafından dünyanın en tehlikeli kötü amaçlı yazılımı olarak tanımlansa da yüzde 9,3, 2020 ile 2021 arasında yüzde 5 düşüş yaşadı.

Bu, kolluk kuvvetlerinin 2021'in başında botnet altyapısını engellemek için kurduğu küresel iş birliğine denk geliyor. Bu operasyonla Emotet'in faaliyetleri yılın en azından bir kısmı için sınırlandırılmış oldu.

- "Kurumsal kullanıcılara yönelik finansal saldırılar tüm organizasyonu etkiler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Oleg Kupreev, kurumsal kullanıcılara yönelik saldırıların artması, iyi güvenlik önlemlerinin ve yüksek düzeyde güvenlik bilincinin kuruluşların güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kupreev, şunları kaydetti:

"Kurumsal kullanıcılara yönelik başarılı finansal saldırılar genellikle tek bir kullanıcıyı değil, tüm organizasyonu etkiler. Tecrübelerimize göre Emotet gibi büyük botnet ağları belirli kullanıcıları veya şirketleri hedef almaz. Bunun yerine daha kolay avlara yönelir, becerebileceği herhangi bir kuruluşa nüfuz eder ve daha sonra saldırılarını genişletmeye değip değmediğini belirler.

Bir siber suçlu şirket ağına girdiğinde tüm sistem risk altındadır. Hedefin muhasebe veya finans departmanlarındaki cihazlara bağlı olması bile gerekmez. Aynı ağdaki herhangi bir cihaza bulaşarak saldırganlar genellikle bu departmanlardaki cihazlara da erişebilir. Bu tür saldırıların gerçekleşmesini ve yayılmasını önlemek için kuruluşlar, çalışanlarının kimlik avı e-postalarının veya güvenilmeyen web sitelerinin sunduğu risklerin farkına varmasını sağlamalıdır."