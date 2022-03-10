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TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak

TOKİ Başkanı Ömer Bulut:- "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz"- "Projemize başvurular, 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 11:42
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TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe'de yapılacak 420 konutluk proje için başvuruların 21 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanı Ömer Bulut yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını belirterek, inşa ettikleri 1 milyon 100 bin konutla 5 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı olduklarını ifade etti.

İşçiden memura, ev hanımdan esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Bulut, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak." bilgisini verdi.

Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacağını kaydeden Bulut, Sancaktepe Projesi'ni de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerini belirtti.

- Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Projeden yararlanarak ev sahibi olmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması şartı istenecek. Başvuru sahiplerinin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurt dışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek.

Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacak.

- Ortalama konut fiyatı ve taksitler

Projede 2+1 konutların ortalama bedeli 1 milyon 430 bin olacak. Bu konutlar yüzde 30 peşinatla 8 bin 342 lira taksitle 120 aya varan vadelerden, 3+1 konutlar da 1 milyon 680 bin bedelle, yüzde 30 peşinat, 9 bin 800 lira taksit ve 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

- Kura çekilişi 31 Mayıs'ta

Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası TOKİ'nin sosyal medya (Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayınlanacak.

Detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" adresinden veya 444 86 54 numaralı Alo TOKİ Bilgi Hattından ulaşılabilecek.

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