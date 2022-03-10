SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2021 yılı Faaliyet Raporunu açıkladı. Raporda On-line işlemler ve Getirilen Yenilikler (e-Devlet'e Aktarılan Hizmetler) ve yapılan iyileştirmeler sıralanmıştır. Bu iyileştirmelere aşağıda 11 başlıkta yer verilmiştir.
1- Hizmet birleştirme talepleri
Üçüncü 180 Günlük İcraat Programında da yer alan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 506 sayılı
Kanunun Geçici 20'nci maddesi kapsamındaki çalışanların hizmet birleştirme taleplerinin,
e-Devlet üzerinden alınmasına dair işlemler 2021 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlanmıştır.
2- Aylık almakta iken vefat edenlerin mirasçılarına yapılacak ödemeler
Aylık almakta iken vefat edenlerin mirasçılarına yapılacak ödemelere ilişkin
talepler 2021 Nisan ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır.
3- Merkezi ödeme kapsamında T.C. Kimlik Numarasına gönderilen günlük ödemeler
Kurum iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve vatandaş mağduriyetinin
giderilmesi amacıyla, merkezi ödeme kapsamında T.C. Kimlik Numarasına gönderilen
günlük ödemelerin 2021 Haziran ayı itibarıyla e-Devlet platformunda görüntülenmesi
sağlanmıştır.
4- İsteğe bağlı iştirakçilik talep ve işlemleri
5434 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik talep ve işlemlerinin
e-Devlet üzerinden sunulması eylemine ilişkin hazırlanan uygulama 2021 yılı
Temmuz ayı itibarıyla kullanıma açılmıştır.
5- Statü farkı olmaksızın sigortalılara bilgi amaçlı olarak borçlanma tutarı görme uygulaması
Borçlanma işlemlerinde statü farkı olmaksızın sigortalılara bilgi amaçlı olarak
borçlanma tutarı görme uygulaması 2021 Temmuz ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden
kullanıma açılmıştır.
6- Yedek Astsubay Sınıf Okulu borçlanması başvuruları
Yedek Astsubay Sınıf Okulu borçlanması başvuruları 2021 Ekim ayı itibarıyla
e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır.
7- Tahakkuku yapılmış olan borçlanma işlemlerinin tahsilatlarının e-Devlet üzerinden görüntülenmesi
4/1-(c) kapsamında sigortalı olanların tahakkuku yapılmış olan borçlanma işlemlerinin
tahsilatlarının e-Devlet üzerinden görüntülenmesi hizmeti 2021 Ekim ayı itibarıyla
işletime açılmıştır.
8- Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenememesi halinde sigortalıya uyarı verilmesi
İşveren tarafından istirahat raporlarına çalışılmadığına dair bildirim yapılmaması
sebebiyle sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenememesi durumunda, 2021
Ekim ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden sigortalıya uyarı verilmesi sağlanmıştır.
9- İsteğe bağlı sigorta taleplerinin aynı gün iptal edilmesi
e-Devlet üzerinden yapılan isteğe bağlı sigorta taleplerinin aynı gün iptal
edilmesine yönelik 2021 Kasım ayı itibarıyla programa ekleme yapılarak, söz
konusu taleplerin aynı gün iptal edilmesi mümkün kılınmıştır.
10- İkinci 6 aylık askerlik süresi borçlanma başvurularının alınması
İkinci 6 aylık askerlik süresi borçlanma başvurularının 2021 Aralık ayı itibarıyla
e-Devlet üzerinden alınması sağlanmıştır.
11- Yersiz ödemelerin nedenlerinin ayrıntısının eDevlet üzerinden görüntülenmesi
4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında aylık alanlara çıkarılan yersiz ödemelerin nedenlerinin
ayrıntısının eDevlet üzerinden görüntülenmesi 2021 Aralık ayı itibarıyla sağlanmıştır.