Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nda Yahudi cemaati temsilcileriyle görüştü
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nda Yahudi cemaati temsilcileriyle görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 13:23
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nda Yahudi cemaati temsilcileriyle görüştü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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