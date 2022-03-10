Tırın kavşakta bekleyen araçlara çarptığı kazada1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Isparta'da tırın kavşakta bekleyen araçlara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 13:32
Isparta'da tırın kavşakta bekleyen araçlara çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Metin Demir yönetimindeki 07 MRY 30 plakalı tır, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta bekleyen araçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirmelere göre kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız