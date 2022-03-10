Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası barış mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılan Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrasında verdiği mesajında bölgede barışın tesis edilmesini temenni ettiklerini söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 13:34
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.Antalya'da tarihi üçlü zirve sona erdi Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız