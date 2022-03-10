Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası barış mesajı

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.