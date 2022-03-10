Damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın yaşam savaşını kaybetti
Konya'da dün damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 14:11
Damadı Abdullah K'nin, kızı ve kendisine yönelik bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Fatma G, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Hatice K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olayın ardından kaçan Abdullah K. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde dün boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K. ve annesi Fatma G ile karşılaşan Abdullah K, iki kadını bıçakla yaralayarak kaçmıştı.Konya'da bir kişi eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaraladı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız