Dolar'ın yükselişi sürüyor... 15 TL'ye yaklaştı
Dolar'ın yükselişi sürüyor... 15 TL'ye yaklaştı
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Ardahan'dan sonra Zonguldak'ta da zehirlenme şüphesi: 16 öğrenci tedavi altına alındı
Ardahan'dan sonra Zonguldak'ta da zehirlenme şüphesi: 16 öğrenci tedavi altına alındı
Emniyet'teki sivil memurlar yeni bir sendika kurdu
Emniyet'teki sivil memurlar yeni bir sendika kurdu
Bakan Soylu: İki polisi şehit eden zanlı ölü ele geçirildi
Bakan Soylu: İki polisi şehit eden zanlı ölü ele geçirildi
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın da idari izinli sayılacak
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın da idari izinli sayılacak
Bu ilçede anonsla fabrikada çalışacak işçi aranıyor
Bu ilçede anonsla fabrikada çalışacak işçi aranıyor
Valilikten yeni karar: İstanbul'da personel yarın da izinli sayılacak
Valilikten yeni karar: İstanbul'da personel yarın da izinli sayılacak
2022-MEB-EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022-MEB-EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Hekimler ve sağlık çalışanlarına 'hakim' güvencesi' getiriliyor
Hekimler ve sağlık çalışanlarına 'hakim' güvencesi' getiriliyor
LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
Antalya'da tarihi üçlü zirve sona erdi
Antalya'da tarihi üçlü zirve sona erdi
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
Parkta ölü bulunan kadın hakim ile ilgili ilk inceleme tamamlandı
Parkta ölü bulunan kadın hakim ile ilgili ilk inceleme tamamlandı
Sağlık Bakanı Koca'dan yargı mensuplarına çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan yargı mensuplarına çağrı
8 ülkenin göçmen çocukları aynı okulda eğitim görüyor
8 ülkenin göçmen çocukları aynı okulda eğitim görüyor
Bakanlıktan yurt dışı çıkışlara dair Genelge
Bakanlıktan yurt dışı çıkışlara dair Genelge
15 ilde daha hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
15 ilde daha hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
'Sınıflarımız yüz yüze eğitime ara vermeden bu dönemi tamamlayacaklar'
'Sınıflarımız yüz yüze eğitime ara vermeden bu dönemi tamamlayacaklar'
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Sadece akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi yüzde 1,5'i aştı
Sadece akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi yüzde 1,5'i aştı
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Yağımız yabancı sermayenin elinde! Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Zam yokken zam duyurusu yapan EPGİS'e suç duyurusu
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Sağlıkta şiddete yeni ceza geliyor: Saldıran tutuklu yargılanacak
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Üniversite, geriye doğru yemek ücreti istedi
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Savaşın seyri Antalya'da belli olacak! 2 bakan Türkiye'ye geldi
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
Ankara'da özel halk otobüsleri zamlar sebebiyle seferlerini durdurdu
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Valilikten yeni karar: İstanbul'da personel yarın da izinli sayılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile kamu kurumlarındaki hamile, malul ve engellilerin yarın idari izinli sayılacaklarını, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının da yasaklanacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 15:22
Yazdır
Valilikten yeni karar: İstanbul'da personel yarın da izinli sayılacak

Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kentteki kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Vali Yerlikaya, geçen salı günü AFAD'da, kaymakamlar, Büyükşehir, ilçe belediye başkanları, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik görevlileri, AFAD, AKOM, Türk Kızılay ve ilgili kurumların katılımıyla Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı yaptıklarını anımsattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu toplantıda yaptığı kapsamlı hava tahmin sunumuna göre, kuvvetli ve yoğun kar yağışının şehirde yol açabileceği olumsuz durumlara karşı alınabilecek tüm tedbirleri değerlendirdiklerini kaydeden Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden gelen veriler ışığında vatandaşların başta sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerekli tüm idari tedbirleri aldıklarını, almaya da devam ettiklerini bildirdi.

Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:

"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç, Kuzey Marmara Otoyolu ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 215 personel, 117 araç, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 kilometrelik yol ağında 170 personel, 73 araç, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22 bin 377 personel, 4 bin 457 araç, Jandarma Komutanlığımızda 87 noktada 435 timde görevli 2 bin 554 personel, Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplamda 24 bin 520 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık."

- "İlgili bakanlar süreci anbean takip ediyor"

İstanbul Valisi Yerlikaya, AFAD'ın 207 personeli ve 78 aracıyla olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat esasıyla görevinin başında olduğunu, Türk Kızılayın da 37 noktada 160'ı gönüllü toplam 317 personeli ve 90 aracıyla vatandaşlara ikram hizmeti sunmaya devam ettiğini söyledi.

Dün okullarda, üniversitelerde, anaokulu, gündüz bakımevi ve kreşlerde eğitime 14 Mart Pazartesi gününe dek ara verdiklerini hatırlatan Yerlikaya, aynı zamanda güvenlik, sağlık ile ulaşım hizmetleri dışındaki kurumlarda görev alan personelin bugün idari izinli sayılmasını kararlaştırdıklarını anımsattı.

Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un süreci anbean takip ettiğini kaydetti.

- Hareket halindeki tır ve kamyonlara kontrollü izin

Trakya ve Anadolu istikametinden saat 04.00 itibarıyla İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların şehre girişini, şehir içindeki tır ile kamyonların ise trafiğe çıkışını durdurduklarını hatırlatan Yerlikaya, hareket halindeki tır ve kamyonların en yakın park alanında durmalarını istediklerini söyledi.

Yerlikaya, Meteorolojiden aldıkları veriler ışığında bu araçların bugün saat 10.40 itibarıyla kontrollü şekilde geçişlerine izin verdiklerini, hava koşulları müsaade ettiği ölçüde geçişlerine izin vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gösterilen park alanlarında yapılan uyarı ve alınan tedbirlere uyan tüm sürücülere teşekkür eden Yerlikaya, güvenliğin öncelik olduğunu belirterek tüm sürücülere kazasız, güvenli ve hayırlı yolculuklar diledi.

Yerlikaya, gece boyunca otoyol hizmetleri ve park alanlarında sudan, sıcak çorbaya ikramlarını eksik etmeyen Türk Kızılaya da teşekkür etti.

KAPAT [X]

Birkaç gün daha devam edeceği belirtilen olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri bilimsel veri ve istişareler aldıklarını, almaya da devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, bunları da süratle paylaştıklarını dile getirdi.

- Scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yapılan değerlendirmeler sonucunda iki yeni karar daha aldıklarını açıklayan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılmalarına karar verdik. Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaklardır. İkinci olarak belirtmek isterim ki, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır."

Yerlikaya, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

Vatandaşlara ayrıca araçlarında mutlaka kış lastiği olması uyarısında bulunan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7/24 vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Vali Ali Yerlikaya, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gece gündüz demeden görev yapan bütün çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
TFF'den dört lig için erteleme kararı
TFF'den dört lig için erteleme kararı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak
Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye'ye iade edildi
Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye'ye iade edildi
Tekirdağ'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı
Tekirdağ'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı
AKOM'dan sonra Vali Yerlikaya'dan da kar uyarısı
AKOM'dan sonra Vali Yerlikaya'dan da kar uyarısı
TOKİ'nin borcunu kapatacaklara yönelik kampanyanın detayları
TOKİ'nin borcunu kapatacaklara yönelik kampanyanın detayları

Bu Habere Tepkiniz

MEB, aşçı ve aşçı yardımcılarının görev tanımını yapacak mı?

MEB, aşçı ve aşçı yardımcılarının görev tanımını yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği ve 14 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2022/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?

KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?

KİT'lerde 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan memur statüsündeki personel sözleşmeli personel pozisyonlara atanabilmektedir.
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?

Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?

Sözleşmeli teknik personele 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesi kapsamında ek ücret ödenmesi mümkün
Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?

Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?

Anayasa Mahkemesi, soruşturma aşamasında görev yapan hakimin kovuşturma aşamasında görev yapacağına ilişkin hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi
Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor

Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sadece 2020 KPSS puanının esas alarak ilana çıktığı 1805 personel alımında başvurular 10 Mart'ta sona erecek
KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin

KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin

Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığının 2021 yılında yaptığı görevde yükselme sınavında elenen adayın başvurusunu karara bağladı. KDK idarenin sözlü sınavı yenilemesi gerektiğini belirtti.
1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş

1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak yurt dışında doktora eğitimini tamamlamayanların denklik başvurusu yapmaları halinde atamalarının yasal süre içerisinde yapmalarını istedi!
Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?

1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Evlendirme memurları 'fazla çalışma' istiyor

Çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde nikah kıyan evlendirme memurları fazla çalışma ücreti istiyor.
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular "İŞKUR" üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022.
Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı

Başkent'te özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı

Ankara'da özel halk otobüsü ve minübüs şoförleri, akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapattı. EGO ek seferler koyarken duraklarda yoğunluk oluştu
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Soğuk algınlığına 1 doz masal

Soğuk algınlığına 1 doz masal

Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor